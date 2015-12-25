Група "Відродження" голосуватиме за ухвалення держбюджету на 2016 рік - депутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат, співголова групи Віктор Бондар.

За його словами, оскільки більшість зауважень групи враховано, то буде зроблено все для того, щоб «не був провалений бюджет», оскільки він «має працювати і зарплати виплачуватися».

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В той же вас Бондар наголосив, що уряд все зробив для того, аби затягнути з ухваленням бюджету, а тепер депутатам доводиться «галопом» його розглядати і ухвалювати.