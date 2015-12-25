Суддя, який санкціонував примусове медобстеження Корбана, є фігурантом справи про порушення присяги – адвокат

Як повідомив у коментарі журналістам адвокат лідера УКРОПу Олексій Шевчук, суддя, який виносив рішення, є фігурантом дисциплінарного провадження.

«Як мені стало відомо, це суддя Чаус, проти якого зараз відкрито дисциплінарне провадження і якого було рекомендовано до звільнення за порушення присяги. Це той суддя, який ухвалював рішення щодо подій за часів революції. У мене є побоювання, що цей суддя керований в ручному режимі», – сказав Олексій Шевчук.

Адвокат зазначив, що, за його даними, до судді, який виніс це рішення, «приходила майже вся Генеральна прокуратура, був прокурор району, до нього приходила голова суду та представники СБУ». Олексій Шевчук запевнив, що все це перевірятиметься в журналі реєстрації відвідувачів.

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Він також додав, що рішення про примусову експертизу є абсурдним, адже його підзахисний 24 грудня вранці добровільно з’явився для проведення обстеження до обласного діагностичного центру в Дніпропетровську.

«Суддя ухвалив рішення, знаючи, що Геннадій Корбан вранці з’являвся для проведення судово-медичної експертизи. Тому можемо говорити про завідомо неправосудне рішення», – зазначив адвокат.

Нагадаємо, 24 грудня Геннадію Корбану відмовили у проведенні судово-медичної експертизи в Дніпропетровському обласному діагностичному центрі, куди лідер УКРОПу прибув на вимогу слідства, зазначивши, що її буде проведено в Києві.