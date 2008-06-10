Бригинець: блок Литвина в Київраді став дівчинкою за викликом

Депутат Київради Олександр БРИГИНЕЦЬ розцінює голосування щодо затвердження порядку денного, запропонованого Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, як формування ситуативної промерської більшості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.БРИГИНЕЦЬ сказав в інтерв’ю журналістам після того як за вищезазначений проект рішення проголосував 61 депутат міськради.

«Я не знаю, наскільки ця більшість буде постійною, оскільки, можливо, вона була створена під вибори секретаря Київради Олеся ДОВГОГО. Можливо, буде «разбор полётов» у якомусь із блоків – чи Катеринчука, чи Литвина», - додав він.

О.БРИГИНЕЦЬ зазначив, що сьогодні в Київраді можна спостерігати, як «безславно закінчилась кар’єра Миколи КАТЕРИНЧУКА та його фракції».

Говорячи про фракцію Блоку Литвина, з якої один депутат також голосував за запропонований мером порядок денний, О.БРИГИНЕЦЬ вважає, що ця сила «взяла на себе функцію «дівчинки за викликом», оскільки, на його думку, цей блок даватиме Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ рівно стільки голосів, скільки потрібно для підтримки промерських проектів рішень, однак офіційно залишатиметься в опозиції.

«Тобто це та позиція, яку в минулій Київраді обрала фракція «Наша Україна». Тобто формально вони були в опозиції, а по суті давали необхідну кількість голосів Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ», - сказав О.БРИГИНЕЦЬ.

В той же час він висловив думку, що «Володимир ЛИТВИН сьогодні ще не може повністю продатися Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ у зв’язку з тим, що у нього є великі амбіції у Верховній Раді».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 61 депутат Київради підтримав порядок денний засідання ради, що був запропонований фракцією Блоку Черновецького, і передбачав розгляд питання щодо обрання секретаря Київради.

Зокрема, з Блоку Черновецького проект отримали 43 депутата, від ГАК – 8 депутатів, Партії регіонів – 6, Блоку Катеринчука – 3, Блоку Литвина – 1.

Також був зарахований голос Київського міського голови.

Перед цим перший номер у виборчому списку Блоку Литвина на виборах до Київради, голова Шевченківської райдержадміністрації столиці Віктор ПИЛИПИШИН заявляв, що фракція Блоку Литвина не має наміру підтримувати кандидатуру Блоку Черновецького Олеся ДОВГОГО на посаду секретаря ради.