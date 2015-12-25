Прокуратура виявила підроблені підписи під петицією на підтримку Ківалова

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, до відомства надійшла заява громадянина про незаконне використання невідомими особами його персональних даних, що становлять конфіденційну інформацію.

«Зокрема, громадянин заявив, що, переглядаючи в мережі Інтернет сторінку електронних петицій офіційного сайту Президента України, побачив своє прізвище, ім'я та по батькові серед осіб, які підписали петицію «Припинити політичне переслідування одного з найкращих юридичних вищих навчальних закладів України Національного університету «Одеська юридична академія» та його засновника Сергія Васильовича Ківалова», - повідомили у прес-службі.

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У відомстві відзначили, що, як стверджує заявник, даний документ він не підписував і не давав згоди на використання своїх персональних даних.

Правоохоронці як свідків допитали ще 15 осіб, персональні дані яких вказані в підписах під петицією.

Слідством отримана інформація про те, що ніхто із зазначених осіб це звернення не підписував і згоду на використання своїх персональних даних не надавав.

Крім того, встановлено, що персональні дані деяких осіб повторюються.

«Також у списках є інформація про осіб, які померли до реєстрації петиції», - зазначили в прес-службі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України.

Розслідування триває.

Довідка УНІАН. Ківалов – заслужений юрист України, колишній член Партії регіонів, є президентом двох вишів - Національного університету «Одеська юридична академія» та Міжнародного гуманітарного університету.