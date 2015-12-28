Захист Корбана зачитав відвід судді Чаусу

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання, яке за рішенням суду повинне бути закритим, відбувається за участю ЗМІ, народних депутатів та інших слухачів у розгромленій правоохоронцями судовій залі.

Суддя Чаус попрохав судового розпорядника занести нові столи у залу судових засідань.

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Клопотання про відвід зачитав адвокат Олексій Шевчук.

"У зв'язку з тим, що ви порушили статтю 75 КПК України, 77 КПК України, 132 КПК України, 370 КПК України, 322 КПК України, 332 КПК України, і у зв'язку з тим, що ви попередньо виносили неправосудні рішення, у зв'язку з тим, що зараз неналежний склад судового засідання, ми заявляємо вам відвід. Просимо заяву задовольнити", - наголосив Шевчук.

Суддя Чаус сказав, що суд ухвалив провести негайний автоматичний розподіл у зв'язку з поданою заявою.

Як повідомляв УНІАН, за словами адвоката Олексія Шевчука, суддя Чаус, який наразі розглядає справу Корбана, є фігурантом дисциплінарного провадження і щодо нього є рекомендація до звільнення за порушення присяги.