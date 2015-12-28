Захист Корбана зачитав відвід судді Чаусу
Захист лідера партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана зачитав відвід судді Дніпровського районного суду міста Києва Миколі Чаусу.
Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання, яке за рішенням суду повинне бути закритим, відбувається за участю ЗМІ, народних депутатів та інших слухачів у розгромленій правоохоронцями судовій залі.
Суддя Чаус попрохав судового розпорядника занести нові столи у залу судових засідань.
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Клопотання про відвід зачитав адвокат Олексій Шевчук.
"У зв'язку з тим, що ви порушили статтю 75 КПК України, 77 КПК України, 132 КПК України, 370 КПК України, 322 КПК України, 332 КПК України, і у зв'язку з тим, що ви попередньо виносили неправосудні рішення, у зв'язку з тим, що зараз неналежний склад судового засідання, ми заявляємо вам відвід. Просимо заяву задовольнити", - наголосив Шевчук.
Суддя Чаус сказав, що суд ухвалив провести негайний автоматичний розподіл у зв'язку з поданою заявою.
Як повідомляв УНІАН, за словами адвоката Олексія Шевчука, суддя Чаус, який наразі розглядає справу Корбана, є фігурантом дисциплінарного провадження і щодо нього є рекомендація до звільнення за порушення присяги.