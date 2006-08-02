У Секретаріаті під головуванням Президента розпочалися консультації

В Секретаріаті Президента розпочались політичні консультації глави держави Віктора ЮЩЕНКА з керівництвом Верховної Ради України та лідерами парламентських фракцій відносно можливості дострокового припинення повноважень парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прес-секретар Президента Ірина ГЕРАЩЕНКО.

Вона відзначила, що консультації проходять відповідно до статті 90 частини 3 Конституції України.

За її словами, В.ЮЩЕНКО на початку зустрічі виклав своє бачення ситуації в країні і підкреслив, що, відповідно до українського законодавства, отримав право розпустити парламент. Водночас Президент наголосив, що політичну кризу необхідно врегульовувати шляхом переговорів.

В.ЮЩЕНКО також поінформував присутніх про загрози, які виникли для України під час парламентської кампанії, зокрема, щодо єдності країни, безпеки і зовнішньої політики. В.ЮЩЕНКО на зустрічі також підкреслив, що особисто доклав всіх зусиль, щоб політичні сили знайшли консолідовану позицію. Він також запропонував лідерами фракцій висловити своє бачення щодо цих питань.

І.ГЕРАЩЕНКО також повідомила, що надалі інформуватиме журналістів про хід переговорів та не виключила, що по закінченню консультацій лідери фракцій виходитимуть до журналістів. Водночас вона підкреслила, що своє бачення В.ЮЩЕНКО висловить сьогодні в телезверненні до народу.

В консультаціях беруть участь: В.ЮЩЕНКО, голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, керівники парламентських фракцій, глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК та його перший заступник Іван ВАСЮНИК, радник Президента з юридичних питань та представник Президента в Конституційному Суді.