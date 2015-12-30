До Нью-Йорка прибув новий представник України при ООН

10:07, 30 грудня 2015
Політика
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До Нью-Йорка прибув новий представник України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко.

Ельченко / Фото УНИАН

Про це Постійне представництво України при ООН повідомляє у Twitter.

"Сьогодні до Нью-Йорка прибув представник України при ООН Єльченко", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Єльченко замінив в українській місії у Нью-Йорку посла Юрія Сергєєва.

З 1 січня 2016 року Україна почне виконувати обов'язки непостійного члена в Раді безпеки ООН.

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