До Нью-Йорка прибув новий представник України при ООН

Про це Постійне представництво України при ООН повідомляє у Twitter.

"Сьогодні до Нью-Йорка прибув представник України при ООН Єльченко", - йдеться у повідомленні.

Читайте також"Близька до нуля": постпред України прокоментував роль генсека ООН у вирішенні конфлікту на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, Єльченко замінив в українській місії у Нью-Йорку посла Юрія Сергєєва.

З 1 січня 2016 року Україна почне виконувати обов'язки непостійного члена в Раді безпеки ООН.