Чубаров: санкції проти РФ мають залишатися поки Крим не повернеться до складу України

Про це сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров. «Ми вважаємо, що будь-які наміри, які дуже часто оголошуються західними політиками, що, мовляв, виконання Мінських домовленостей може призвести до зняття санкцій, які були накладені саме у зв’язку з подіями на сході України… Для нас це вважається просто неприйнятним, це може свідчити про те, що тоді Крим дійсно буде відданий (Росії - УНІАН)», - зазначив він.

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«Всі сьогодні розуміють, що відновлення територіальної цілісності України і відведення Росією усіх своїх окупаційних військ може статися лише завдяки об’єднаним зусиллям, і в першу чергу внаслідок критичного стану ситуації в самій Росії», - вважає голова Меджлісу кримськотатарського народу.

«Ми не маємо права говорити про окремішність цих санкцій, санкції мають бути об’єднані», - закликав Чубаров.

За його словами, повернення Криму пов’язане із збереженням та об’єднанням санкцій.

«Необхідно об’єднувати санкції, які приймалися різними інституціями на рівні ЄС чи на рівні окремих країн, як США чи Канада. Санкцій, які приймалися і в зв’язку з окупацією Криму, і у зв’язку із вторгнення російських військ та підтримкою терористів на сході України», - заявив Чубаров.