Чубаров наполягає на закріпленні в оновленій Конституції права кримських татар на самовизначення

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чубаров сказав на щорічній зустрічі Меджлісу кримськотатарського народу з главами дипломатичних місій в Україні.

"Ми відзначаємо кардинальні й позитивні зміни в ставленні до кримськотатарського народу, до його невід'ємних прав і об'єктивних проблем і з боку власної держави в період після Революції гідності...", - заявив Чубаров.

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Він звернув увагу на те, що вище керівництво України: президент, уряд, парламент - сприяли ухваленню дуже важливих документів і законів, спрямованих на відновлення прав кримськотатарського народу. Раніше рішення всіх цих питань сповільнювався попередніми президентами і урядами після здобуття Україною незалежності.

"Водночас попереду ще - розгляд та прийняття важливих рішень в частині визначення статусу Криму в оновленій Конституції України, у взаємодії з природним правом кримськотатарського народу на самовизначення у складі Української держави", - заявив Чубаров.