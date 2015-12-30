Путін дозволив ФСБ застосовувати зброю в натовпі, в тому числі проти дітей та жінок

Документ розміщено на порталі правової інформації РФ, передає slon.ru.

Відзначається, що Держдума РФ схвалила документ 22 грудня. У ньому вказується, що працівники ФСБ можуть застосовувати вогнепальну зброю у натовпі у випадках, коли це необхідно для запобігання теракту, звільнення заручників, «відбиття групового та збройного нападу на критично важливі та потенційно небезпечні об'єкти чи об'єкти, будівлі, приміщення, споруди органів державної влади».

Читайте такожРосійський мінпромторг пропонує саджати за контрабанду одягу - ЗМІ

По жінкам, неповнолітнім та інвалідам дозволили стріляти у випадках «збройного опору, скоєння збройного або групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю громадян або працівників органів федеральної служби безпеки, або терористичного акту». Проти вагітних жінок допускається застосування спецзасобів.

Крім того, Путін дозволив військовим ФСБ проникати до чужого житла для «забезпечення громадської безпеки під час масових заворушеннях і надзвичайних ситуацій», а співробітники спецслужби в таких випадках не будуть нести відповідальність за нанесену шкоду.

Читайте такожУ Росії співпрацю з ФСБ будуть зараховувати в трудовий стаж

Також службовцям ФСБ дозволили знімати або знищувати біометричні дані у осіб, які перетинають кордон у випадках, коли мова йде про ознаки, що «вказують на можливість їх схиляння до терористичної діяльності, вербування або залучення іншим способом у терористичну діяльність».