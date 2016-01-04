Аваков пропонує на три місяці зупинити роботу судів в Україні

Про це написав на своїй сторінці в Facebook.

"Жодна реформа МВС і поліції (ми її правильно, хоч і болісно, але проводимо і проведемо!) – не допоможе змінити реальний стан речей у правоохоронній сфері. Без радикальної зміни в системі прокуратури і судів, зміни рівня довіри людей до прокуратури і судів – нічого не вийде! Всі недавні закони і проекти змін до законів щодо суддів, на мою думку – на жаль, напівзаходи – які не змінять нічого! В тому числі і останній конституційний проект", - написав Аваков.

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На його думку, необхідно повернутися до радикального проекту, на якому наполягав свого часу «Народний фронт», але не отримав підтримки.

"Тоді йшлося про повну(!) заміну суддівського корпусу. Повного перезавантаження – з новим набором, професійним конкурсом і реальною зовнішньою атестацією нинішнього суддівського корпусу. Пропонувалося вибудовувати нові суди паралельно, поки старі будуть працювати. Я ж прихильник ще більш жорсткого процесу. Ніхто, вже вибачте, не помре - і всі зрозуміють і погодяться, якщо в країні не буде функціонувати судове правосуддя протягом трьох місяців формування нових судів", - написав Аваков.

На його думку, якщо люди будуть розуміти, що відбувається процес реальних змін і очищення, то "погодяться потерпіти".

"Прийняти всі необхідні законодавчі акти на перехідний період - від продовження процесуальних строків до порядку розгляду справ і – амба – локаут! – перезавантаження на три місяці. Всі пішли на конкурс – прийде новий суд!", - зазначив глава МВС.

Як повідомляв УНІАН, захисники лідера політичної партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана заявляють про відсутність правосуддя в країні і залежності судової системи.