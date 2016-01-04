Населення Лондона сягнуло свого історичного максимуму - ЗМІ

Число жителів Лондона досягло найвищого в історії показника - 8,6 мільйона жителів. Кожен третій житель народився за кордоном, а в деяких районах міста половина походять з інших країн, повідомляє Европейская правда з посиланням на дані видання Daily Mail.

Жителі родом з Індії домінують в десяти з 32 районів Лондона, тоді як лондонці, які народилися в Нігерії, Польщі, Туреччини і Бангладеш переважають у щонайменше в трьох районах.

У деяких районах, включаючи Вестмінстер, Кенсінгтон, Челсі та Брент більше половини населення народилися за кордоном.

Протягом останніх двох десятиліть до Лондона приїхало два мільйони людей, багато з них з-за кордону.

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Приблизно 267 тисяч лондонців народилися в Індії, 135 тисяч у Польщі, 113 тисяч в Пакистані, 126 тисяч приїхали з Бангладеш та 112 тисяч з Ірландії.

Загалом, з трьох мільйонів, які не є британськими резидентами, 40% прибули з Європи, 30% - з Близького Сходу та Азії, 20% - з Африки і 10% - з Америки чи Карибського басейну.

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Експерти вважають, що кількість осіб, які народилися за кордоном і живуть в Лондоні перевищить кількість місцевих британців до 2031 року.