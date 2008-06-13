Яценюк: мажоритарна система – це механізм, як скупати депутатів

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не підтримує ідею повернення до мажоритарної системи виборів народних депутатів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це він заявив сьогодні у Львові під час зустрічі з членами президії Львівської обласної ради, членами виконкому Львівської міської ради, членами колегії облдержадміністрації, головами районних рад, міськими головами міст обласного значення.

«Я категоричний противник повернення до мажоритарної системи – це механізм, як скупати депутатів», - підкреслив спікер.

На його переконання, мажоритарну систему відстоюють лише ті партії та блоки, які є «класичними кон’юнктурщиками, які не мають ідеології, а мають бажання потрапити у владу, а не реалізуватися в ній».

Крым того, А.ЯЦЕНЮК вважає, що будь-які дострокові вибори зараз не змінять політичної конструкції, не змінять політичних гравців. За його словами, «максимум, що може статися в разі переобрання парламенту, - підніметься рейтинг малих політичних партій та блоків». «Але, наголошую, конструкція в парламенті не зміниться», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Голова Верховної Ради також висловився за реформування виборчої системи, а саме за формування реєстру виборців і голосування виключно за відкритими списками. «Виборча система як на місцевому, так і на державному рівні має передбачати відкриті списки для того, щоб виборець знав, за кого він голосує», - сказав А.ЯЦЕНЮК.