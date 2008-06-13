Україні потрібний державний земельний банк

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що держава має повернутися до ідеї заснування державного земельного банку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, таку думку А.ЯЦЕНЮК висловив під час зустрічі у Львові з членами президії Львівської обласної ради, членами виконкому міської ради, членами колегії облдержадміністрації, головами районних рад, міськими головами міст обласного значення.

Голова ВР зазначив, що це має бути державний агент з купівлі та продажу землі будь-якого призначення.

«Іншого шляху для усунення спекуляцій на земельному ринку я не бачу. До того ж земельний банк – це простий та прямий доступ землевласника до фінансовий ресурсів», - сказав він.

У той же час А.ЯЦЕНЮК наголосив, що заснування земельного банку має відбутися одночасно із запровадженням обмежень на земельному ринку, серед яких він назвав унеможливлення перебування землі у власності нерезидентів, заснування цільового призначення землі та введення жорстких державних санкцій за її нецільове використання.

«Ці обмеження поки що не прописані у жодному законі. До того моменту, доки не будуть виписані правила гри на земельному ринку, про питання про зняття мораторію не може йти мови. Ми втратимо останнє, що у нас є», - заявив А.ЯЦЕНЮК.