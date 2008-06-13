У Брюсселі відбудеться засідання комісії Україна-НАТО

У Брюсселі в Генеральному секретаріаті Ради Європейського Союзу відбудеться зустріч міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА з Генеральним секретарем Ради ЄС – Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ.

Після цього глава українського військового відомства зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ та візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

Передбачається, що перед початком засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони відбудеться урочисте підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо приєднання України до Програми НАТО з обміну даними про повітряну обстановку.

Як повідомляв УНІАН, українська військова делегація на чолі з міністром оборони України Ю.ЄХАНУРОВИМ перебуває з дводенним робочим візитом в Брюсселі.