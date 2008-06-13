Ющенко дав державну гарантію Росії

Українська територія не використовуватиметься проти Росії, заявив президент України Віктор Ющенко в інтерв`ю, яке опублікувала в неділю французька католицька газета La Croix. «Ми даємо нашу державну гарантію, - сказав він, - що українська територія не буде використана проти Росії».

«Наша Конституція забороняє розміщення іноземних військ на нашій території. П`ятнадцять років тому ми відмовилися від ядерної зброї, яка у нас була», - нагадав глава української держави. Прагнення України стати членом НАТО, за словами Ющенка, це «курс, який не направлений проти будь-кого, а відповідає нашим національним пріоритетам»

Газета.ру