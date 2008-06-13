Томенко хоче поділитися відповідальністю з Партією регіонів

Партія регіонів теж повинна відповідати за соціально-економічну ситуацію в Україні.

Таку думку висловив заступник керівника фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО, повідомили УНІАН у його прес-службі.

„Сьогодні виникла парадоксальна ситуація, коли разом з коаліцією БЮТ та НУНС при владі залишились і представники попередньої коаліції Партії регіонів та соціалістів. Тому вони повинні зараз не лише критикувати уряд Юлії ТИМОШЕНКО, а разом з ним нести відповідальність за те, що відбувається в Україні”, - зазначив М.ТОМЕНКО.

Він нагадав, що серед структур, очолюваних „теоретичною” опозицією, - РНБО, Фонд державного майна, а також донедавна Антимонопольний комітет України, Держкомтелерадіо.

„Я думаю, що уряд візьме на себе відповідальність за те, за що він має відповідати, але наші опоненти, які на сьогодні залишилися при владі, теж повинні взяти на себе частину відповідальності. Тому, на мою думку, якщо йдеться про необхідність звіту прем’єр-міністра про соціально-економічну ситуацію в Україні, то в парламенті має прозвітувати і один з лідерів Партії регіонів, секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА, і голова ФДМ Валентина СЕМЕНЮК, через яку практично зірвана державна програма приватизації”, - зазначив М.ТОМЕНКО.