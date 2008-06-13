60 тисяч призовників оголосили в розшук через Тимошенко?

Близько 60 тис. призовників оголошені в розшук, на 3 тис. з них планують завести кримінальні справи за результатами весняного призову.

Про це повідомили "Газеті 24" у парламентському комітеті з питань нацбезопасности й оборони.

Причиною масового ухиляння від служби в армії депутати вважають обіцянки Юліи Тимошенко про скасування призову з 1 січня 2008 року.

Думку депутатів підтримують і представники Збройних сил.

"Кількість тих, хто так чи інакше ухиляється від служби в армії, пов`язана з перетвореннями в Збройних силах, у тому числі і з політичними обіцянками швидкого переходу на контракт", - заявив заступник військового комісара Донецької області Юрій Христенко.

"Однак діючий закон про військовий обов`язок передбачає притягнення до відповідальності тих, хто злісно ухиляється від несення служби", - відзначив він.

У Міноборони також розкритикували заяви політиків про скасування заклику.

"Ніхто не хоче бути останнім призовником в Україні. І хоча призовного ресурсу нам вистачає, необдумані заяви деяких політиків призвели до різкого збільшення тих, хто потрапив у поле зору міліції", - відзначив начальник прес-служби Міністерства оборони Ігор Халявинский.

Як заявив "24" заступник начальника департаменту по зв`язках із громадськістю МВС Ярослав Мазуркевич, за ухиляння від призову на термінову військову службу Кримінальний кодекс передбачає обмеження волі терміном до 3 років.

Українська правда