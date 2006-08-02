Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить консультації з юристами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам біля стін Секретаріату Президента прес-секретар Президента України Ірина ГЕРАЩЕНКО.

«Зараз Президент проводить консультації з юристами. Він має прийняти не просте, доленосне рішення», - сказала вона.

І.ГЕРАЩЕНКО також заперечила повідомлення деяких ЗМІ про те, що звернення Президента України до українського народу відбудеться о 23.30, і зазначила, що на ці хвилини час звернення ще не відомий, а прес-служба Президента повідомить про нього, щойно це стане відомим.