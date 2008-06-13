Яценюк презентував «Банківську таємницю часів помаранчевої революції»

Сьогодні Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, перебуваючи з робочою поїздкою у місті Острог Рівненської області, презентував студентам та викладачам Національного університету «Острозька академія» свою книгу «Банківська таємниця часів помаранчевої революції».

Як передає кореспондент УНІАН, під час зустрічі А.ЯЦЕНЮК зазначив, що в цій книзі є «як макроекономічна частина для людей, які розуміються на економіці, так і загальна оцінка тогочасних реалій».

Як повідомили у прес-службі облради, у ході зустрічі з керівництвом академії голова ВР України обговорив питання, пов’язані з прийняттям Державної програми зі створення першого в Україні університетського міста на базі Національного університету «Острозька академія», а також проблеми фінансування добудови та реконструкції навчальних корпусів і бібліотеки університету. Розглядалося також питання створення інституту з дослідження праць видатних засновників і меценатів «Острозької академії».

У зустрічі голови ВР з колективом Національного університету «Острозька академія» взяли участь голова Рівненської ОДА Віктор МАТЧУК, голова облради Олександр ДАНИЛЬЧУК, інші представники місцевої влади.

Програмою перебування в Острозі також запланована прес-конференція А.ЯЦЕНЮКА.

Довідка УНІАН. Острозька слов’яно-греко-латинська академія була заснована в Острозі у 1576 році волинським князем Василем-Костянтином Острозьким. Це був перший вищий навчальний заклад у Східній Європі і православних народів Європи, який водночас вважається першою вітчизняною вищою школою. З Острогом та його академією ХУІ-ХУІІ ст. пов’язані імена видатних діячів тогочасного національно-культурного відродження: Герасима і Мелетія Смотрицьких, Івана Вишенського, Дем’яна і Северина Наливайків, Кирила Лукаріса, Іова Борецького, гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного та інших.