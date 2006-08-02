У Верховній Раді чекають телезвернення Президента Віктора ЮЩЕНКА, але готуються до завтрашнього пленарного засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, в кулуарах Верховної Ради багато депутатів чекають телезвернення Президента України, беруть участь у прямих ефірах українських телеканалів. Проте лідери фракцій в кулуарах відсутні.

На моніторах включається трансляція телеканалів, Апарат Верховної Ради готується до проведення 3 серпня традиційного пленарного засідання. «Поки що нічого не відомо, але ми про всяк випадок розкладаємо для депутатів документи в теки і теж чекаємо телевізійного звернення Президента», - сказав представник Апарату Верховної Ради.

Разом з тим в прес-службі Верховної Ради підтвердили, що згідно з планами, 3 серпня очікується звичайне пленарне засідання. «Але все залежатиме від сьогоднішнього звернення Президента, порядок денний ще не підготовлено», - сказала УНІАН керівник прес-служби ВР Вікторія ШВЕДОВА.

Біля будівлі Верховної Ради в наметовому містечку Партії регіонів обстановка спокійна, великої кількості прихильників не спостерігається. Також на площі перед Верховною Радою працює монітор, на якому встановлена заставка з символікою Партії регіонів.

На перетині вулиць Грушевського і Шовковичної здійснюється рух автотранспорту.