Посольство України у США нагадало Coca-Cola, що Крим є невід'ємною частиною України

Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті посольства України у США.

"5 січня 2015 року, Посольство України в США сповістило про занепокоєння до компанії «Coca-Cola» та Державного департаменту США у зв'язку з появою у ЗМІ інформації про публікацію в одній з соціальних мереж російським представництвом «Coca-Cola» карти Росії з окупованим Кримом", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожCoca-Cola перепросила за карту Росії без Криму

У зв'язку із занепокоєнням, українське дипломатичне відомство наголосило, що "дії «Coca-Cola» прямо суперечать офіційній позиції Сполучених Штатів щодо незаконної окупації Криму, який є невід’ємною частиною України, та закликало компанію невідкладно виправити помилку".