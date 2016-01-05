Посольство України у США нагадало Coca-Cola, що Крим є невід'ємною частиною України
21:28, 05 січня 2016Політика
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Посольство України у США довело до відома компанії «Coca-Cola», що окупований Російською Федерацією Крим є невід'ємною частиною України.
REUTERS
Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті посольства України у США.
"5 січня 2015 року, Посольство України в США сповістило про занепокоєння до компанії «Coca-Cola» та Державного департаменту США у зв'язку з появою у ЗМІ інформації про публікацію в одній з соціальних мереж російським представництвом «Coca-Cola» карти Росії з окупованим Кримом", - йдеться у повідомленні.
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У зв'язку із занепокоєнням, українське дипломатичне відомство наголосило, що "дії «Coca-Cola» прямо суперечать офіційній позиції Сполучених Штатів щодо незаконної окупації Криму, який є невід’ємною частиною України, та закликало компанію невідкладно виправити помилку".
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