Україна на підвищення ціни на газ має "сильну" відповідь
15:35, 13 червня 2008Політика
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Чалий провів брифінг
|Олександр ЧАЛИЙ
Про це він повідомив на брифінгу в п’ятницю.
«Будьте переконані, в України є сильна асиметрична відповідь у разі, якщо питання переходу на європейські ринкові ціни на газ будуть зголошені і буде таке бажання ввести їх негайно 1 січня 2009 року», - сказав О.ЧАЛИЙ.
Він також зазначив, що перехід на ринкові умови газових відносин на пострадянському просторі «це не тільки і не стільки підняття цін на газ до ринкової ціни, а ще й перехід всіх інших складових газових відносин, тобто транзитних і проблем, які стосуються зберігання і транспортування газу».
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