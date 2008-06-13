Україна на підвищення ціни на газ має "сильну" відповідь

Заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ заявляє, що Україна має асиметричну відповідь, у разі підвищення з 1 січня 2009 року ціни на російський газ до ринкової.

Про це він повідомив на брифінгу в п’ятницю.

«Будьте переконані, в України є сильна асиметрична відповідь у разі, якщо питання переходу на європейські ринкові ціни на газ будуть зголошені і буде таке бажання ввести їх негайно 1 січня 2009 року», - сказав О.ЧАЛИЙ.

Він також зазначив, що перехід на ринкові умови газових відносин на пострадянському просторі «це не тільки і не стільки підняття цін на газ до ринкової ціни, а ще й перехід всіх інших складових газових відносин, тобто транзитних і проблем, які стосуються зберігання і транспортування газу».