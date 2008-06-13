Генпрокуратура не збирається лишати Луценка в спокої

Генеральна прокуратура України подала до Апеляційного суду Києва скаргу на рішення Подільського районного суду столиці, який визнав незаконним порушення кримінальних справ стосовно міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Ю.ЛУЦЕНКО сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

«Я знаю про те, що Генеральна прокуратура направила апеляцію по моїй справі», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, стосовно Ю.ЛУЦЕНКА було порушено кримінальну справу після інциденту з мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ 18 січня 2008 року після засідання Ради національної безпеки і оборони.

26 травня Генеральна прокуратура перекваліфікувала кримінальну справу стосовно Ю.ЛУЦЕНКА з “нанесення легких тілесних ушкоджень” на “посадовий злочин”.

3 червня Подільський районний суд Києва скасував постанову Головного слідчого управління з особливо важливих справ Генпрокуратури про порушення кримінальної справи проти Ю.ЛУЦЕНКА, оскільки в наданих суду матеріалах не вбачається, що Ю.ЛУЦЕНКО скоїв посадовий злочин, перебуваючи 18 січня цього року на засіданні РНБО, де завдав легких тілесних ушкоджень меру Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.

Також суд визнав, що Ю.ЛУЦЕНКО не зловживав владою чи службовими повноваженнями, використовуючи у серпні 2006 року літаки Внутрішніх військ МВС України.