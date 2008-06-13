Довгий не буде зустрічатися з міністрами і нардепами тет-а-тет

У Київраді буде запроваджено протокольність зустрічей з народними депутатами і високопосадовцями, заявляє секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

«Ми запровадимо протокольність усіх зустрічей із вищими посадовцями. Тепер усі депутати Верховної Ради, міністри, інші поважні персони, які звертаються до нас з особистих питань, а таку відповідь, як “це неможливо згідно з законом”, сприймали як відмову, повинні звертатися офіційно», - повідомив він в інтерв’ю УНІАН.

За словами О.ДОВГОГО, накопичення критичної маси таких відмов і вилилася у голосування про дострокові вибори. «Було як? Скажімо, приходить депутат Верховної Ради і каже: мені треба це і це. А коли ти кажеш, що це - неможливо, він каже: тоді я покажу тобі «кузькіну мать», - розповів секретар Київради.

«Тепер зустрічатися з народними депутатами і вислуховувати їхні побажання ми будемо не тет-а-тет, а публічно, щоб це було зрозуміло всім без виключення киянам, - наголосив він. - Хоче депутат Верховної Ради або міністр звернутися з проханням, - будь ласка. Я зустрінуся з кожним, але у протокольному порядку».

На переконання О.ДОВГОГО, таке нововведення буде на користь народним депутатам. «Вони будуть приходити не з особистими проханнями, а з проблемами людей, і це буде для них гарний піар. Це буде корисним і для нас, бо вивільнить багато часу для роботи зі зверненнями громадян, а не з особистими зверненнями депутатів», - наголосив секретар Київради.