Євро-2012 можуть зірвати, щоб підгадити Тимошенко

Директор Київського центру політичних досліджень та конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що “маніпуляції” Секретаріату Президента та інших опонентів уряду можуть привести до того, що в України заберуть Євро-2012.

Про це він сказав під час круглого столу в Києві.

На думку М.ПОГРЕБИНСЬКОГО, Євро-2012 можуть навмисне зірвати, аби покласти за це відповідальність на уряд - з метою його відставки.

У свою чергу політолог Ігор ЖДАНОВ також вважає, що «тема проведення чемпіонату Європи в Україні буде використовуватися для того, щоб обвинувачувати уряд, повісти на нього усі негаразди, усі гріхи і звинуватити його у зриві Євро 2012».

На його думку, така інформаційна війна проти Кабінету міністрів лише дискредитуватиме усю владу, в тому числі Президента, бо за проведення Євро-2012 несуть спільну відповідальність усі керівники держави.