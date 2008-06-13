У Севастополі в ці хвилини ставлять пам'ятник Катерині II

У Севастополі в ці хвилини здійснюються спроби встановити на виготовлений днями постамент пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ, хоча відкриття цього пам’ятника немає в плані святкових заходів до 225-й річниці заснування Севастополя, основні з яких проводяться 13-14 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, монтажні роботи з прикріплення 3-метрового монумента розпочалися кілька годин тому. Монумент цього вечора один раз вже було встановлено на постамент, однак з технічних причин його вимушені були зняти. На місці робіт, які проводяться в центрі міста, в сквері навпроти Будинку офіцерів ЧФ РФ на вулиці Леніна (колишній Єкатеринінській - УНІАН), побував голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ, який неодноразово заявляв про те, що пам’ятник Катерині ІІ у Севастополі буде встановлено. На місце монтажних робіт прибули керівники місцевих правоохоронних органів.

За даними поінформованих джерел, відкрити пам’ятник планують завтра вранці. За даними інших поінформованих джерел, на завтра відкриття пам’ятника не планується, автори ідеї та організатори встановлення пам’ятника збираються обмежитися фактом самого встановлення монумента до ювілею міста. (Фінансування та організаційні заходи з встановлення пам’ятника здійснює місцева громадська організація „Фонд імені Геннадія Черкашина” - УНІАН).

Як повідомила УНІАН прес-секретар голови міськради Тетяна ШКАРІНА, завтра о 8-й ранку голова міськради В.САРАТОВ біля пам’ятника здійснить підхід до преси.

Раніше судовим рішенням було зупинено дію рішення Севастопольської міської ради про встановлення пам’ятника Катерині ІІ.

Згідно з планом святкових заходів, завтра о 9-й ранку в Севастополі мають урочисто відкрити пам’ятник гетьману України Петру Конашевичу-Сагайдачному, а о 15-й годині - Кирилу і Мефодію.

Сьогодні голова Севастопольської міськради В.САРАТОВ у прямому ефірі ТРК „Народний канал” з приводу пам’ятника Катерині ІІ заявив: „Моє завдання як голови міськради виконувати рішення міської ради. Ми його виконуємо”. Він також зазначив, що „пам’ятник повністю готовий, 100 відсотків. Але там дуже складний виявився фундамент”. Водночас він додав: „Надія не вмирає ніколи. Я думаю, ми знайдемо вирішення цього питання”.