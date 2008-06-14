Іванов: російський флот захищає кордони як Росії, так і України

Віце-прем`єр уряду Росії Сергій Іванов заявляє, що Росія налаштована на діалог з Україною з проблеми базування Чорноморського флоту.

«Все частіше і частіше нам нагадують про 2017 рік, - сказав Іванов на зустрічі у Севастополі. - Але ця дата визначається і повинна вирішуватися цивілізованим шляхом на основі взаємної згоди. Провокації, погрози, шантаж і демагогія ні до чого хорошого ніколи не приводили і не приведуть. Тому ми не маємо наміру грати з вогнем, а налаштовані на пошук спільних точок російських і українських інтересів».

Іванов переконаний, що російський флот захищає кордони як Росії, так і України. «І уявити Чорноморський флот без його головної бази в Севастополі складно», - додав він.

Газета.ру