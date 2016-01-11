Гризлов відвідав Київ у рамках діяльності контактної групи – МЗС України

Про це в ефірі 5 каналу повідомив директор департаменту політики і комунікацій МЗС України Олексій Макеєв, передає Радіо Свобода.

«Він приїхав не як представник Російської Федерації на двосторонні переговори, він приїхав як частина цього тристороннього формату, який є важливим механізмом для врегулювання ситуації на Донбасі. Цей візит ми розцінюємо виключно як його участь у Тристоронній контактній групі», – сказав Макеєв.

Читайте такожКучма і Гризлов обговорили в Києві підготовку до засідання контактної групи в Мінську

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Києва прибув представник РФ у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов.

Колишній спікер Держдуми РФ Гризлов був призначений повноважним представником Росії у Тристоронній контактній групі 26 грудня 2015 року.

Спочатку Росію в контактній групі представляв Михайло Зурабов. Президент РФ Володимир Путін замінив його у квітні на Азамата Кульмухаметова.

Читайте такожУ мережі з'явилося фото літака Гризлова в аеропорту "Бориспіль"

Нагадаємо, на середу, 13 січня, заплановано засідання Тристоронньої контактної групи. Останнє засідання контактної групи в Мінську відбулося 22 грудня 2015 року.