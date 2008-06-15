У НБУ натякають, що Тимошенко має визнати гірку правду

Виконавчий директор Національного банку України з економічних питань Ігор ШУМИЛО вважає, що рівень інфляції в Україні може наблизитись до однозначного показника лише через два роки за умови проведення зваженої макроекономічної політики.

Таку думку І.ШУМИЛО висловив у своїй статті «Чи вистачить українській влади мужності в боротьбі з інфляцією?», опублікованій у тижневику «Дзеркало тижня» (№22 від 14-20 червня 2008 року).

«На нашу думку, за зваженої макроекономічної політики, навіть з урахуванням можливого підвищення в 2009 році цін на газ і необхідності підвищення цін і тарифів, регульованих адміністративно, впродовж двох наступних років можна зменшити інфляційний тиск до однозначного числа. Необхідні політична мужність, відповідальність перед народом України, щоб визнати гірку правду, поставити реалістичне завдання і сконцентрувати зусилля всіх гілок влади на стримуванні інфляції, відновленні цінової стабільності як головної запоруки стабільного економічного зростання», - сказав І.ШУМИЛО.

На його думку, стримувальна грошово-кредитна і валютно-курсова політика з мінімальними втратами для економічної діяльності може зменшити інфляцію в 2008 році на 2-4%. «При цьому вплив зміцнення обмінного курсу національної валюти на сальдо поточного рахунку платіжного балансу буде незначним. Негативні ефекти для експортерів значною мірою компенсуватимуться здешевленням імпортованих товарів проміжного споживання, зокрема енергоносіїв. Обсяги імпорту залишаться практично на незмінному рівні внаслідок скорочення споживчого попиту», - додав представник НБУ.

І.ШУМИЛО погоджується з експертами, які прогнозують, що зростання цін в 2008 році становитиме не менш як 20%. «Хоча досягнення цього показника з урахуванням уже наявного інфляційного тиску, та існуючих зовнішніх викликів (ціни на нафту, метали) буде доволі складним і напруженим, на сьогодні воно може бути визначене як досить реальне. І цей показник може стати цільовим для влади», - вважає він.