Ющенко і Пол Маккартні обговорили вплив The Beatles на музику і молодь

Президент України Віктор Ющенко разом із дружиною пані Катериною Ющенко провели зустріч із Полом Маккартні, повідомляє офіційний сайт Президента.

В.Ющенко подякував П.Маккартні за візит до України та концерт, який став подією в світі музики. Також на зустрічі йшлося про вплив «The Beatles» та зокрема сера Пола Маккартні на розвиток сучасної музики та виховання молодого покоління в дусі гуманізму, патріотизму та свободи.

Під час зустрічі Пол Маккартні отримав подарунок від президентського подружжя - фотоальбом про Україну та вишиванку.