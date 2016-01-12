Яценюк доручив розслідувати конкурс Мінекології на реконструкцію мереж освітлення

Йдеться про заміну освітлювальних приладів на світлодіодні, а також реконструкцію мереж зовнішнього та вуличного освітлення із заміною існуючих світильників на прилади на основі LED-технологій, передає Урядовий портал.

Відповідне доручення глава уряду дав голові Національного агентства України з питань державної служби Костянтину Ващенку, міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову, голові Антимонопольного комітету України Юрію Терентьєву, голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову.

Яценюк доручив до 25 січня подати висновки та пропозиції за результатами перевірки.

Нагадаємо, розкриття пропозицій учасників конкурсних торгів відбулося 19 грудня 2015 року. 30 грудня 2015 року Прем’єр-міністр України доручив невідкладно провести перевірку дотримання вимог законодавства під час здійснення відповідних конкурсних торгів.