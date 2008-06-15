Янукович про Семенюк, Яценюка і дострокові вибори

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає можливості блокування трибуни Верховної Ради.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання чи продовжуватиме фракція блокувати трибуну в разі, якщо в парламенті знову ставитиметься питання щодо відставки Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови Фонду держмайна без її звіту.

За його словами, фракція Партії регіонів буде використовувати «будь-які політичні заходи, які передбачені законом».

На запитання УНІАН, чи вимагатиме фракція, щоб голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК оголосив про розпад коаліції, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що на погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів ВР це питання обговорюватиметься. «На погоджувальній раді перш за все ми послухаємо самого пана ЯЦЕНЮКА, його точку зору», - сказав він і додав: «Не будемо зараз забігати наперед, але всім зрозуміло, що коаліції в 225 не буває в історії світовій, політичній».

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що навколо питання кількості голосів в коаліції «будь-яка політична гра можлива, але факт є факт».

Відповідаючи на запитання: буде нова коаліція, чи дострокові парламентські вибори, В.ЯНУКОВИЧ сказав, що «час покаже... І переговори».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні лідер Партії регіонів побував на службі з нагоди Трійці в Києво-Печерській лаврі.