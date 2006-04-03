Підсумки виборів у Полтаві

Блок Юлії Тимошенко, Партія регіонів, блок "Наша Україна", Соціалістична партія України, Комуністична партія України і Народний блок Литвина за підсумками підрахунку даних 100% бюлетенів на 1 тис. 310 виборчих дільницях проходять в Полтавську обласну раду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Полтавської обласної територіальної виборчої комісії Вадим ОРЛОВ.

За його словами, за БЮТ проголосували 21,4% виборців, за Партію регіонів – 14,79%, за "Нашу Україну" - 10,9%, за СПУ – 10,6%, за КПУ - 5% виборців, за Народний блок Литвина - 3,2%. 6% з тих, що проголосували не підтримали жодного кандидата.

Полтавська обласна виборча комісія зареєструвала списки кандидатів від 36 обласних організацій партій і блоків на вибори депутатів облради.

У Полтавській облраді 90 депутатів.