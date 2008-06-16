Тимошенко проти референдуму щодо ПДЧ

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає недоцільним проведення референдуму для приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО. Про це вона заявила після зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ, який знаходиться з візитом в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, «не потрібно створювати провокацій там, де їх не потрібно робити. Я ще раз хочу підкреслити, що вступ України в НАТО здійснюватиметься виключно за рішенням всеукраїнського референдуму».

Прем`єр нагадала, що колишній прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив свій підпис під Універсалом національної єдності, в якому йшлося про проведення референдуму тільки з питання членства України в НАТО. «Більше ніяких претензій у Партії регіонів, коли вони підписували Універсал, не було. І, більше того, я також хочу панові ЯНУКОВИЧУ і Партії регіонів нагадати, що саме ЯНУКОВИЧ і його фракція в парламенті і він як прем`єр-міністр, якраз приймали Закон України про основи національної безпеки, в якому чітко було написано: забезпечення повноправної участі України в загальноєвропейських системах колективної безпеки і отримання членства в Європейському Союзі і Північноатлантичному Альянсі», - додала вона.