Турчинов: Росія розпочала гібридну війну проти Європи і Туреччини

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що Російська Федерація розпочала гібридну війну не тільки проти України, а й проти Європи та Туреччини, повідомляє прес-служба РНБО.

Турчинов нагадав, що під час розслідування теракту у Стамбулі, внаслідок якого загинуло 10 людей, серед яких щонайменше 8 – громадяни Німеччини, а 15 осіб дістали важкі поранення, спецслужби Туреччини затримали трьох російських громадян, підозрюваних у причетності до організації цього злочину та у зв‘язках з ІДІЛ.

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«Останнім часом з‘являється дедалі більше інформації щодо активної участі громадян Росії в діяльності терористичної організації ІДІЛ та впливу на її діяльність російських спецслужб. Окрім того, аналіз авіаударів, завданих російською авіацією в Сирії, свідчить про знищення, в першу чергу, не військових баз ІДІЛ, а мирних об'єктів регіональної інфраструктури: лікарень, хлібопекарень, елеваторів, підприємств, житлових будівель», - наголосив секретар РНБО.

Також Турчинов зауважив, що авіаудари російської авіації спричинили гуманітарну катастрофу в регіоні.

«Постійна небезпека для життя, неможливість гідного існування призводить до мільйонних міграційних хвиль, скерованих до Туреччини та країн Європи. Внаслідок цього зростає рівень терористичної загрози та соціально-економічної дестабілізації в цих країнах», - сказав він.

«Саме тому можна зробити висновок, що і в 2016 році Росія продовжує проводити гібридну війну не лише проти України, а й проти ЄС та Туреччини. Це робиться для послаблення позицій цих країн та примушення їх до співпраці з Російською Федерацією на її умовах «боротьби проти тероризму», - додав секретар РНБО.