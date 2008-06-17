Яценюк каже, що Україна до ЄС не напрошується й ціну собі не набиває

Нова посилена угода між Україною та Європейським Союзом має передбачати чіткі перспективи України щодо вступу в ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК під час першого засідання Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки, Сеймі і сенату Республіки Польща, що проходить у Києві.

Він зазначив, що на сьогодні «ми маємо так звану «угоду про партнерство і співробітництво», більшість положень якої «себе вичерпали».

За словами А.ЯЦЕНЮКА, нова посилена угода має бути як «абсолютно новий сигнал, абсолютно новий документ і це має бути абсолютно новий план дій, за яким будуть передбачені чіткі перспективи України і чіткі механізми реалізації таких перспектив».

Він підкреслив, що в Україні розуміють, що перспектива вступу України до ЄС це не перспектива «одного дня чи навіть одного року», а що це складний процес.

«Ми не вітаємо жодних декларацій, жодних райдужних тез про те, що євроінтеграція і членство в ЄС відбудеться вже завтра чи післязавтра», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Він додав, що досить значну роботу має зробити саме Україна на цьому шляху.

За його словами, для України важливо, щоб як додаток до нової посиленої угоди була створена зона вільної торгівлі.

Він підкреслив, що Україну також цікавить «політична асоціація в рамках роботи комітетів ЄС чи то в якості спостерігача, чи то іншої особи», щоб Україна не була віддалена від процесів, які відбуваються в ЄС.

А.ЯЦЕНЮК також підкреслив, що для України важливо брати учать в питаннях енергетичної безпеки Європи. «Складно виробити енергетичну політику без України», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, і це «не тому, що Україна, вибачте, набиває собі ціну, а тому, що основний транзит і основні магістралі йдуть через Україну».

Він також наголосив, що для України важливо вирішення питань щодо вільного пересування людей.

За його словами, незважаючи на підписані документи про вільний візовий режим, тут виникає багато проблем, і ці документи не виконуються в повному обсязі.