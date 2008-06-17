На Чернігівщині видадуть обласний том книги пам'яті жертв Голодомору

На Чернігівщині цього року побачить світ обласний том Національної книги пам’яті жертв Голодомору. Про це повідомив під час брифінгу перший заступник голови ОДА Георгій ЧЕРНИШ.

"Ця подія стане вінцем більш, ніж десятирічної праці десятків людей", - сказав він.

За його словами, одним із пріоритетних напрямів діяльності облдержадміністрації, що були окреслені в указі глави держави, стала організаційна робота щодо збирання свідчень очевидців Голодомору.

Так, у Чернігівській області протягом 2007 – 2008 років було опитано понад 100 тис. осіб віком понад 75 років. Їх свідчення задокументовано в анкетах, затверджених обласною науково-пошуковою робочою групою.

На сьогодні в регіоні вже зібрано 26 тис. 710 свідчень очевидців Голодомору 1932-1933 років, з них понад 25 тис. – передано на зберігання до фондів Державного архіву Чернігівської області. Крім того, проведено роботу щодо аудіо- та відеозапису спогадів свідків тих подій. Записано спогади 100 свідків. Місцеві пошуковці також відзняли три документальні фільми про події тих років у Щорському, Козелецькому та Ріпкинському районах.

Водночас Г.ЧЕРНИШ повідомив, що протягом 1993 – 2006 років в області було 44 пам’ятні знаки жертвам Голодомору, в 2007 році було встановлено ще 63 пам’ятні знаки в найбільш постраждалих населених пунктах області. У 2008 році до них мають додатися 118 пам’ятників і пам’ятних знаків. З них 59 встановлять силами місцевих громад і стільки ж – за рахунок централізованого виготовлення.