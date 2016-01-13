Чаус зник з переліку суддів, звільнення яких 14 січня розглядатиме ВСЮ - адвокат Корбана

Про це повідомила адвокат Геннадія Корбана Оксана Томчук на брифінгу після засідання в Апеляційному суді Києва, передає прес-служба УКРОПу.

Вона зазначила, що питання звільнення судді Чауса, який виносив незаконні рішення проти учасників Автомайдану, та інших суддів мало розглядатися ще 17 грудня, але тоді засідання не відбулося і розгляд перенесли на 14 січня.

«Завтра розглядатиметься питання звільнення всіх суддів, які не були розглянуті 17 грудня, але Чауса серед них вже нема. У нас питання: чому до нього у Вищої ради юстиції більше немає питань?» – сказала вона. За словами адвоката, «зникнення» Чауса з переліку кандидатів на звільнення підтверджує позицію захисту Геннадія Корбана про те, що «правильними» рішеннями у справі політика Микола Чаус відпрацьовував можливість і далі носити мантію.