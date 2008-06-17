Герман: Яценюк сьогодні повинен оголосити, що коаліції більше не існує
08:42, 17 червня 2008Політика
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У ПР хочуть, щоб почався останній відлік
Голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк сьогодні на погоджувальній раді повинен оголосити, що парламентської коаліції більше не існує, – заявила в ефірі радіо Свободазаступник голови фракції Партії регіонів Ганна Герман: «З цього моменту повинен початися відлік 30 днів. Якщо протягом 30 днів не буде сформована нова парламентська більшість, навіть неформальна, скажімо, тоді треба буде стати перед необхідністю проведення в Україні нових дотермінових виборів».
Після того, як з коаліції вийшло 2 депутати, в ній залишилося 225 осіб. Для ухвалення рішень в парламенті необхідно 226 голосів.
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