Герман: Яценюк сьогодні повинен оголосити, що коаліції більше не існує

Голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк сьогодні на погоджувальній раді повинен оголосити, що парламентської коаліції більше не існує, – заявила в ефірі радіо Свободазаступник голови фракції Партії регіонів Ганна Герман: «З цього моменту повинен початися відлік 30 днів. Якщо протягом 30 днів не буде сформована нова парламентська більшість, навіть неформальна, скажімо, тоді треба буде стати перед необхідністю проведення в Україні нових дотермінових виборів».

Після того, як з коаліції вийшло 2 депутати, в ній залишилося 225 осіб. Для ухвалення рішень в парламенті необхідно 226 голосів.