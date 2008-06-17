НУ-НС і БЮТ готові виконати вимогу опозиції
09:49, 17 червня 2008Політика
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Фракції одностайні
|Іван КИРИЛЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, зокрема, зазначив, що фракція підтримує вимогу опозиції щодо необхідності розгляду спершу проекту програми приватизації, а потім питання про звільнення з посади голови ФДМУ Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.
Таку позицію підтримав і лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО. При цьому він наголосив, що має бути розглянуте не лише питання про звільнення В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, а й про призначення нового голови ФДМУ (як відомо на цю посаду внесена кандидатура народного депутата, представника фракції БЮТ Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА – УНІАН).
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