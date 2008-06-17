НУ-НС і БЮТ готові виконати вимогу опозиції

Фракції “Наша Україна – Народна самооборона” і БЮТ згодні спершу розглянути програму приватизації на 2008 рік, а потім питання про звільнення голови Фонду Державного майна України.

Як передає кореспондент УНІАН, лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, зокрема, зазначив, що фракція підтримує вимогу опозиції щодо необхідності розгляду спершу проекту програми приватизації, а потім питання про звільнення з посади голови ФДМУ Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Таку позицію підтримав і лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО. При цьому він наголосив, що має бути розглянуте не лише питання про звільнення В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, а й про призначення нового голови ФДМУ (як відомо на цю посаду внесена кандидатура народного депутата, представника фракції БЮТ Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА – УНІАН).