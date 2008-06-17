Семенюк прилетіла до Києва і чекає запрошення до парламенту

Глава Фонду держмайна Валентина Семенюк-Самсоненко вирішила до останнього моменту зберігати інтригу навколо свого звільнення. Вчора, відразу після повернення до Києва з Туреччини, де голова ФДМ проводила свою відпустку, вона заявила, що ще не вирішила, чи з`явиться у Верховну Раду на розгляд питання про своє звільнення, пише Коммерсантъ-Україна.

"Я щойно прилетіла. Ось завтра (17 червня) вийду на роботу, а там подивимося", - сказала Валентина Семенюк-Самсоненко. На уточнююче запитання, що необхідно для прийняття нею позитивного рішення, вона відповіла: "Буде запрошення з`явитися до парламенту – прийду. Я людина дисциплінована і завжди дію згідно із законом, а не “по понятіям".