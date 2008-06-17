Яценюк оголосив перерву

У роботі Верховної Ради України оголошено перерву до 10.30.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК під час відкриття пленарного засідання зазначив, що лідери фракцій хочуть поінформувати народних депутатів про питання, що обговорювалися під час засідання Погоджувальної ради.

На початку засідання зареєструвалося 296 народних депутатів.