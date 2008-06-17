Депутат від НУ-НС: Ющенко є більмом в оці всіх ворогів України

Народний депутат, заступник голови партії “Народний Союз Наша Україна” Зіновій ШКУТЯК закликає українців об’єднатися навколо Президента України Віктора ЮЩЕНКА, щоб виграти інформаційну війну проти нашої держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у понеділок, 16 червня, в Івано-Франківську на святкуванні 20-річчя з дня утворення Української Гельсінської спілки.

«Сьогодні дійсно ведеться четверта світова війна – інформаційна війна проти України», - заявив З.ШКУТЯК, додавши: «І ми її програємо».

Він закликав українців об’єднатися, щоб виграти цю війну.

«ЮЩЕНКО один бореться за те, щоб світ визнав Голодомор геноцидом українського народу, - наголосив народний депутат. - Тому проти цього ведеться інформаційна війна. Бо за допомогою Голодомору змінювалися етнічні кордони України. І сьогодні відпала частина від України тільки з тієї причини, що 10 мільйонів українців було виморено, й інші заселені на це місце».

На думку З.ШКУТЯКА, Президент один займається тим, щоб світ визнав Голодомор геноцидом, аби «потім можна було офіційно, на світовому рівні звинуватити ту ідеологію, яка завдала стільки лиха українській нації».

За словами депутата, В.ЮЩЕНКО бореться за створення української нації.

«І я хочу сказати, що це наш український інтерес - не програвати цю інформаційну війну, яку нам нав’язують. Бо сьогодні ЮЩЕНКО є більмом в оці всіх ворогів України. Якщо знищити ЮЩЕНКА (політично - УНІАН), то фактично вони виграють інформаційну війну. Це вже очевидно», - підкреслив політик.

На переконання З.ШКУТЯКА, якщо це станеться, то ми «знову будемо відкинуті на певний період назад: з НАТО, з Європейським Союзом та іншими речами, які є нині стратегічними питаннями для України».

«Тому нам не треба зневірюватися і самим здаватися в полон тим, хто сьогодні розв’язав цю інформаційну війну проти нас, українців, - сказав З.ШКУТЯК. – Думаю, що ми цю війну виграємо, як вигравали, коли нам було набагато важче, ніж сьогодні».