Регіонали беруть Яценюка на понт?

Фракція Партії регіонів вимагає від голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА оголосити про розвал демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на засіданні парламенту народний депутат України Василь КИСЕЛЬОВ.

Він зазначив, що згідно із Конституцією України, голова ВР зобов’язаний оголосити про завершення діяльності коаліції, оскільки в ній залишилося 225 народних депутатів.

В протилежному випадку, наголосив В.КИСЕЛЬОВ, «якщо наше звернення в Конституційний Суд знайде позитивну відповідь, а ми в цьому не сумніваємося, ви як людина порядна повинні подати у відставку».

В той же час у фракції Партії регіонів повідомили УНІАН, що на даний час не надіслано звернення від фракції до КС з приводу розпаду коаліції у випадку, коли в ній менше, ніж 226 народних депутатів.