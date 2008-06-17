Посол України в Росії призупиняє членство в Партії регіонів

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Костянтин ГРИЩЕНКО призупинить своє членство у Партії регіонів на час роботи послом України в Росії.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив у інтерв’ю українській службі радіостанції “Бі-Бі-Сі”.

“Що стосується принципів, які сповідує Партія Регіонів, він (ГРИЩЕНКО) як державний службовець, який приймав присягу, він безумовно на цей час призупинить своє членство в партії. Така практика існує всюди в світі. Але як людина, як політик, я вважаю, що він принесе державі користь. Я в цьому впевнений”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів також додав, що призначення К.ГРИЩЕНКА послом в Росії відбулося не за ініціативою Партії регіонів. “Це була ініціатива з боку влади. Скоріш за все, з боку Президента України. І це цілком зрозуміло, тому що такі кадри як ГРИЩЕНКО - їх в Україні небагато. Це дійсно професіонал, який буде відстоювати інтереси нашої держави. І він це робитиме професійно на дипломатичній роботі”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони К.ГРИЩЕНКА Надзвичайним і Повноважним Послом України в Росії.