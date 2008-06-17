Янукович чекає сватів від Ющенка?

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ прогнозує, що цього тижня у Верховній Раді буде актуалізовано питання щодо початку переговорів про створення широкої коаліції.

Таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив в інтерв’ю українській службі радіостанції “Бі-Бі-Сі”.

“Я вважаю, що на цьому тижні офіційно вже виникне питання про початок переговорів між депутатськими фракціями в парламенті. Це питання виникне, але це не означає, що цей процес розпочнеться. Безумовно, є принципове питання, як до цього відноситься сама влада в Україні. Якщо вона відноситься відповідально, то вона повинна визнати факт, що коаліції в країні не існує. А це означає, що в таких умовах неможливо виконувати свої обов’язки безпосередні. Тобто, забезпечити розвиток країни, якісний рівень життя людей в таких умовах неможливо”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів також вважає, що “влада сьогодні не може і не здатна працювати ефективно, тому що не існує більшості для прийняття дуже важливих питань забезпечення життєдіяльності в парламенті”.

“Де-факто її (коаліції) і не існувало. Вона існувала де-юре. Тому зараз мова може йти, фактично, про ліквідацію коаліції цієї де-юре. Тому що 225 депутатів – це не більшість. Це означає, що більшості в парламенті немає. І це означає, що фактично немає коаліції. Тому будь-які юристи, щоб вони не коментували... З точки зору закону і здорового глузду – коаліції не існує”, - впевнений В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова ВР на засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря РИБАКОВА (фракція БЮТ) і Юрія БУТА (фракція “ Наша Україна – Народна самооборона ”) про вихід з коаліції.

Між тим сьогодні, 17 червня, А.ЯЦЕНЮК заявив, що формально і юридично коаліція демократичних сил продовжує своє існування. При цьому він нагадав, що коаліція утворюється згідно з рішенням фракцій, а не згідно з рішенням окремих народних депутатів.