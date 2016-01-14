Порошенко зробив "непопулярну" заяву: Я задоволений роботою Гонтарєвої

Про це президент заявив у ході прес-конференції, повідомляє "РБК-Україна".

"Зроблю, напевно, непопулярну заяву. Я хочу висловити задоволення діяльністю голови Національного (банку - УНІАН)", - сказав Порошенко. При цьому він зазначив, що Гонтарєва включена до списку найкращих голів Центрбанків Європи.

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Президент нагадав, що банкрутство банківської системи було невідворотним, а проблеми в банківському секторі накопичувалися ще з 2008 року.

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"Величезна кількість банків - пустушок, які мали лише політичний або олігархічне прикриття, інфікували всю банківську та економічну систему. На сьогоднішній день від цієї інфікованості Україні вдалося в значній мірі захиститися",- додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Петро Порошенко заявив, що зацікавлений в єдності коаліції і вважає, що в ній повинна пройти серйозна розмова щодо переформатування уряду.