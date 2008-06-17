Литвин проведе з’їзд Народної Партії

20 червня 2008 року об 11:00 в Міжнародному центрі культури та мистецтв (адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 1, Жовтневий Палац) розпочнеться Х звітно-виборний з’їзд Народної Партії, на якому з промовою виступить голова Народної Партії, голова фракції «Блок Литвина» у Верховній Раді України Володимир Литвин. Також В. Литвин поінформує про відкликання та дострокове припинення повноважень депутатів місцевих рад, обраних за списками виборчого блоку політичних партій «Народного блоку Литвина».

О 14:00 відбудеться прес-конференція за участю голови Народної Партії Володимира Литвина за результатами проведеного з’їзду Народної Партії (адреса: вул. Інститутська, 1).

Потрібна акредитація. Телефони: 270-65-85; 8-093-259-00-83. Акредитація проводиться до 12:00 19 червня 2008 року. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.