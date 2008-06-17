Регіонали відкликали свої законопроекти через "імпотентну коаліцію"
13:25, 17 червня 2008Політика
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Хара відкоментував
|Василь Хара
Коментуючи це рішення фракції, народний депутат Василь ХАРА зазначив, що коаліція чотири місяці поспіль саботувала розгляд і ухвалення низки важливих соціальних законопроектів.
Він зазначив, що коаліція на сьогодні неспроможна приймати будь-які рішення.
«В такій ситуації, за якої імпотентна коаліція не здатна ухвалювати рішення, ми знімаємо ці законопроекти», - сказав В.ХАРА.
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