Регіонали відкликали свої законопроекти через "імпотентну коаліцію"

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, вже знято з розгляду проект закону про підвищення престижності шахтарської праці, про соціальний діалог в Україні, про порядок визначення, формування та встановлення прожиткового мінімуму тощо.

Коментуючи це рішення фракції, народний депутат Василь ХАРА зазначив, що коаліція чотири місяці поспіль саботувала розгляд і ухвалення низки важливих соціальних законопроектів.

Він зазначив, що коаліція на сьогодні неспроможна приймати будь-які рішення.

«В такій ситуації, за якої імпотентна коаліція не здатна ухвалювати рішення, ми знімаємо ці законопроекти», - сказав В.ХАРА.